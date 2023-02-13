На трех рязанских улицах 13 февраля отключили холодную воду

Три улицы Рязани лишились холодной воды 13 февраля.

13 февраля на некоторых улицах Рязани отключили подачу холодного водоснабжения. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Из-за ремонтных работ МП «Водоканал» на водопроводе холодной воды не будет до 17:00 по следующим адресам:

- улица Островского, дома №№36 корп. 1, 38;

- улица Новоселов, дома №№10, 12, 14/16, 6а (школа №31);

- улица Советской Армии, дома №№18, 20, 20а (детский сад №130), 22, 24 корп. 1 (школа №9), 24, 26 корп. 1, 26, 28/7 (СШОР «Юпитер»), 28/7.