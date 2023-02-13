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НовостиОбщество13 февраля 2023 12:55

На трех рязанских улицах 13 февраля отключили холодную воду

ХВС будет отсутствовать до 17:00
Источник:kp.ru
Три улицы Рязани лишились холодной воды 13 февраля.

Три улицы Рязани лишились холодной воды 13 февраля.

13 февраля на некоторых улицах Рязани отключили подачу холодного водоснабжения. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Из-за ремонтных работ МП «Водоканал» на водопроводе холодной воды не будет до 17:00 по следующим адресам:

- улица Островского, дома №№36 корп. 1, 38;

- улица Новоселов, дома №№10, 12, 14/16, 6а (школа №31);

- улица Советской Армии, дома №№18, 20, 20а (детский сад №130), 22, 24 корп. 1 (школа №9), 24, 26 корп. 1, 26, 28/7 (СШОР «Юпитер»), 28/7.