На Рязанскую область надвигаются туман и сильный снег 14 февраля

В Рязанской области будет метель и до -5 градусов. Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

ГУ МЧС России по Рязанской области рассказало рязанцам, какая погода их ждет во вторник, 14 февраля. Прогноз опубликован на сайте ведомства.

В регионе будет облачно, ночью пойдет снег, переходящий в мокрый снег - местами сильный. На территории области ожидается метель, налипание мокрого снега и гололед. Днем осадки не прекратятся - снова снег и мокрый снег. На рязанских дорогах сохранится гололедица, а местами будут снежные заносы.

Подует сильный западный ветер, с переходом на северный, со скоростью 6-11 м/с. Местами порывы ветра достигнут 12-17 м/с.

В ночное время столбик термометра покажет отметки от -7 до -2 градусов, днем обещали температуру от -5 до 0 градусов Цельсия.

По сообщению центра погоды «Фобос», 14 февраля область накроет густой туман.