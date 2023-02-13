Прокуратура через суд обязала мэрию Рязани установить в квартирах счетчики на воду

Прокуратура через суд обязала мэрию Рязани установить в квартирах счетчики на горячую и холодную воду. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Прокуратура Московского района Рязани проверила, насколько обеспечены квартиры дома, находящегося в собственности мэрии, индивидуальными приборами учета. Выяснилось, что в нескольких жилых помещениях счетчиков на холодную и горячую воду нет.

Прокуратура направила пять исков в суд о возложении на администрацию Рязани обязанности оборудовать муниципальное жилье индивидуальными приборами учета, а также ввести счетчики в эксплуатацию.

«Все исковые заявления рассмотрены и удовлетворены. Срок для добровольного исполнения решения не истек», - сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

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