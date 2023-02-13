Открылся кабинет врача-репродуктолога в рязанском перинатальном центре

В рязанском перинатальном центре впервые появился врач-репродуктолог. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В рязанском перинатальном центре впервые появился врач-репродуктолог. Об этом сообщил министра здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников.

По словам чиновника, на данный момент консультацию прошли более сорока пациенток, которые не могут забеременеть.

«Специалист выдал консультативные заключения с рекомендованным дополнительным обследованием обоих партнеров, направления на диагностические процедуры, включая лапароскопическую и гистероскопическую коррекции, а также операции», - поделился подробностями Пшенников.

Если после установления причины бесплодия лечение признают неэффективным, пациентов направят в женскую консультацию для получения направления на ЭКО.

Врач-репродуктолог принимает в перинатальном центре два раза в неделю:

- по понедельникам — с 09:00 до 12:00;

- по средам — с 16:00 до 19:00.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!