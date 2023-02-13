18-летний житель Рязанского района предстанет перед судом за ограбление дома и серию краж мотоциклов

В Рязани поймали 18-летнего парня, который украл 3 мотоцикла и 1 мопед.

Полиция поймала жителя Рязанского района, который грабил дома и похищал транспортные средства. Об этом рассказала пресс-служба УМВД России по Рязанской области 13 февраля.

Им оказался 18-летний парень. По данным следствия, с июня по август 2022 года рязанец совершил серию краж с дачных участков - три мотоцикла и один мопед на общую сумму 134 869 рублей. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ - кража.

Также молодой человек оказался причастен к ограблению строящегося дома в деревне Плахино Рязанского района в апреле 2020 года. Сообщается, что злоумышленник проник внутрь дома, выбив ногой окно. Тогда он украл перфоратор, электрическую дрель и другие инструменты на общую сумму 13 495 рублей.

Обвиняемого ожидает суд.