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НовостиПроисшествия13 февраля 2023 9:23

В Шиловском районе пьяный водитель ВАЗ-2110 насмерть сбил 62-летнюю рязанку

Пьяного виновника ДТП нашли и арестовали
Источник:kp.ru
В Рязанской области пьяный водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места происшествия. Фото: УМВД РФ по Рязанской области.

В Рязанской области пьяный водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места происшествия. Фото: УМВД РФ по Рязанской области.

В субботу, 11 февраля, водитель отечественного автомобиля насмерть сбил рязанку. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области 13 февраля.

Трагедия произошла примерно в 17:41 в селе Желудево Шиловского района Рязанской области. По предварительной информации полиции, водитель под управлением ВАЗ-2110 на скорости наехал на 62-летнюю местную жительницу, которая двигалась по обочине дороги. Виновник скрылся с места происшествия.

В результате сильного удара пешеход скончалась на месте аварии от полученных травм.

В короткие сроки сотрудники Госавтоинспекции разыскали очень пьяного водителя, совершившего наезд, и задержали. Им оказался 30-летний местный житель. Освидетельствование показало наличие 0,975 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха - это в 6 раз больше допустимого уровня.

Рязанцу грозит тюремный срок до 12 лет.