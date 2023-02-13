В больнице скончался участник ДТП с двумя фурами в Рязанской области

Столкновение двух грузовиков в Касимовском районе привело к гибели одного из водителей. Фото: vk.com/avtoclub62

Участник ДТП с двумя фурами в Касимовском районе, 58-летний житель Нижегородской области, скончался в больнице. Об этом КП-Рязань сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Мужчина управлял грузовым автомобилем DAF, который вечером 12 февраля столкнулся с другим грузовиком — МАЗ 40-летнего жителя Захаровского района. Выживший водитель также госпитализирован.

Напомним, автокатастрофа случилась на 210 километре автодороги Ряжск - Касимов - Нижний Новгород.

«По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства уточняются», - добавили в ГИБДД.