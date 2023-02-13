Рязанская область опустилась в рейтинге регионов по качеству жизни

Рязанская область остается в Топ-30 российских регионов по качеству жизни.

На шесть ступенек рейтинга регионов России по качеству жизни опустилась Рязанская область. Результаты за 2022 год опубликованы на РИА «Новости».

Согласно данным, Рязанская область по качеству жизни продолжает находиться в топ-30. Но если в 2021 году – это было 21 место, то в 2022 году – 27-е.

Если сравнивать с регионами, граничащими с Рязанской областью, исключая Московскую, то рейтинг будет выглядеть следующим образом:

1. Нижегородская – 12 место;

2. Липецкая – 18 место;

3. Тульская – 19 место;

4. Рязанская – 27 место;

5. Пензенская – 34 место;

6. Владимирская – 36 место;

7. Тамбовская – 48 место.

В целом, как отмечают авторы рейтинга, в 2022 году качество жизни в большинстве российских регионов выросло.

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