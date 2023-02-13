Серьезное ДТП с двумя фурами в Рязанской области прокомментировали в ГИБДД

Судя по фото, у одного из грузовиков отлетела кабина.

Госавтоинспекция прокомментировала ДТП с участием двух фур в Касимовском районе. По данным ведомства, авария случилась примерно в 21:40 12 февраля на 210 километре дороги Ряжск — Касимов — Нижний Новгород.

Как сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Рязанской области, 40-летний житель Захаровского района, управляя грузовиком МАЗ с полуприцепом, совершил столкновение с грузовиком DAF — тоже с полуприцепом. Последним управлял 58-летний житель Нижегородской области.

Оба водителя пострадали. Автоинспекторы лишь отмечают, что им оказана медицинская помощь. Очевидцы рассказывают, что мужчин госпитализировали.