Равнение на Чумакову

В этом году исполняется сто лет со дня рождения Надежды Николаевны Чумаковой. Для многих рязанцев она стала идеалом руководителя городского хозяйства, всех последующих мэров зачастую сравнивают именно с ней. Надежда Чумакова руководила городом 23 года. На втором месте – Павел Маматов, он возглавлял город восемь с половиной лет. На третье место очень скоро может выйти нынешняя глава администрации Елена Сорокина. Получается, что должность главы администрации города у нас, в основном, женская.

А еще в этом году – выборы депутатов городской думы, при этом срок контракта с действующим мэром заканчивается одновременно с окончанием полномочий представительного органа. Это значит, что нас ждет новый конкурс на должность главы администрации Рязани. Так что сейчас – самое время подумать, кто же может занять должность главы городской исполнительной власти.

Сегодня мы ставим на голосование вопрос о будущем мэре Рязани, предполагая, что им, скорее всего, будет женщина.

В этом году исполняется сто лет со дня рождения Надежды Чумаковой. Для многих рязанцев она стала идеалом руководителя городского хозяйства. Кто может стать «наследницей» Чумаковой - следующим мэром Рязани?

Свой вариант указывайте в комментариях.

Татьяна Волошенкова, экс-директор АО «Роспечать» Рязанской области

Наталья Гришина, директор библиотеки им. Горького

Наталья Закипных, генеральный директор ООО «Спрэй»

Дина Мелешкина, управляющая гипермаркетом «Глобус»

Татьяна Панфилова, председатель Рязанской городской Думы

Юлия Рокотянская, помощник управляющего рязанским отделением Банка России

Анна Рослякова, первый заместитель председателя правительства Рязанской области

Евгения Рубцова, глава администрации города Сасово

Елена Сорокина, глава администрации города Рязани

Наталья Суворова, министр труда и соцзащиты Рязанской области

Чтобы участвовать в опросе, надо, как всегда, перейти на страницу голосования в Telegram-канале «Новости Рязани – kp.ru». А если вы еще не подписаны на наш канал, сегодняшнее голосование - отличная возможность это исправить. Подписаться можно по ссылке.