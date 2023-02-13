Водитель японской легковушки показал опасный дрифт и вылетел на скорости на тротуар в Рязани

Водитель легковушки на скорости выехал на тротуар, где шли пешеходы.

В Рязани на Первомайском проспекте водитель иномарки не справился с маневром и вылетел на тротуар, где шли пешеходы. Видео инцидента опубликовано в сообществе «Подслушано у водителей Рязани».

В результате поворота водителя японского автомобиля Toyota Chaser «понесло» на встречную полосу, и тот резко повернул от потока машин в сторону, в результате чего оказался на тротуаре возле остановки общественного транспорта. Ни один пешеход чудом не пострадал.

«Понты или человеческая жизнь», - заявил автор поста. Однако в комментариях возник спор насчет того, умышленно ли это было со стороны водителя, или же это занос из-за наледи на дорогах.