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НовостиПроисшествия13 февраля 2023 6:46

Водитель японской легковушки показал опасный дрифт и вылетел на скорости на тротуар в Рязани

В результате неудачного дрифта на Первомайском проспекте водитель чуть не наехал на прохожих
Источник:kp.ru
Водитель легковушки на скорости выехал на тротуар, где шли пешеходы.

Водитель легковушки на скорости выехал на тротуар, где шли пешеходы.

В Рязани на Первомайском проспекте водитель иномарки не справился с маневром и вылетел на тротуар, где шли пешеходы. Видео инцидента опубликовано в сообществе «Подслушано у водителей Рязани».

В результате поворота водителя японского автомобиля Toyota Chaser «понесло» на встречную полосу, и тот резко повернул от потока машин в сторону, в результате чего оказался на тротуаре возле остановки общественного транспорта. Ни один пешеход чудом не пострадал.

«Понты или человеческая жизнь», - заявил автор поста. Однако в комментариях возник спор насчет того, умышленно ли это было со стороны водителя, или же это занос из-за наледи на дорогах.