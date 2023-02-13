Базу отдыха на тропе Паустовского под Рязанью продают за 45 млн рублей

В Рязанской области продается на 80 процентов готовая база отдыха. Фото: сайт "Авито".

На туристическом маршруте «тропа Паустовского» в Рязанском районе продается база отдыха. Объявление появилось на портале Avito.

По информации продавца, бизнес по аренде домов готов на 80%. Расположена база в лесу, рядом с Солотчей на популярном туристическом маршруте «тропа Паустовского».

На участке, площадью 2 га находятся восемь домов, осталось только завести мебель.

«Закладывается здание администрации, начинаются работы по благоустройству территории, есть все необходимые проекты на расширение базы до 30 домов, детской площадки и бань», - говорится в объявлении.

Стоимость практически готовой базы отдыха владелец оценил в 45 млн рублей.

В центре Рязани продается два этажа производственных помещений обувной фабрики «Рязаньвест». Стоимость 128 млн рублей (читать подробнее).

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