В Касимовском районе произошла крупная авария с двумя фурами

В Рязанской области столкнулись две фуры.

В понедельник, 13 февраля, в Касимовском районе Рязанской области произошло серьезное ДТП с участием двух большегрузов. Фото и видео с места аварии появились в сообществе «Автоклуб города Касимов» в социальной сети «ВКонтакте».

Уточняется, что жесткая авария случилась вблизи села Подлипки. Столкновение произошло между двумя большими фурами. Как сообщили очевидцы, обоих водителей увезла бригада скорой помощи.

Судя по видео, грузовики, которых отбросило в две разные стороны в кювет, сильно пострадали.