При пожаре в Спасском районе погиб 62-летний мужчина

В Спасском районе сгорела квартира одного из жилых домов.

В воскресенье, 12 февраля, в Спасском районе Рязанской области в одном из жилых домов сгорела квартира. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Сообщение о возгорании поступило около 16:15. Огонь вспыхнул в двух комнатах квартиры одного из домов в селе Ижевское. В тушении огня были задействованы восемь человек личного состава противопожарной службы и три пожарные машины.

В результате происшествия погиб мужчина 1960 года рождения.

Причина и ущерб от пожара устанавливаются.