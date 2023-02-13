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НовостиПроисшествия13 февраля 2023 5:57

При пожаре в Спасском районе погиб 62-летний мужчина

Вспыхнула квартира в одном из домов в селе Ижевское
Источник:kp.ru
В Спасском районе сгорела квартира одного из жилых домов.

В Спасском районе сгорела квартира одного из жилых домов.

В воскресенье, 12 февраля, в Спасском районе Рязанской области в одном из жилых домов сгорела квартира. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Сообщение о возгорании поступило около 16:15. Огонь вспыхнул в двух комнатах квартиры одного из домов в селе Ижевское. В тушении огня были задействованы восемь человек личного состава противопожарной службы и три пожарные машины.

В результате происшествия погиб мужчина 1960 года рождения.

Причина и ущерб от пожара устанавливаются.