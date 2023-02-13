О массовых отчислениях из Рязанского училища ВДВ рассказал военкор Александр Сладков

Военкор Сладков рассказал о «личных трагедиях» в Рязанском училище ВДВ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Военный корреспондент Александр Сладков поделился мыслями о военном образовании в России, подготовке офицеров в военных училищах, в частности – в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище имени Маргелова. Военкор раскритиковал бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова, указав, что тот «сокращал наши военные училища».

«Иногда сразу по пять-десять, иногда самих курсантов выгоняли за «незачет» без права пересдачи. Из учебных взводов Рязанского десантного училища после сессии оставались по несколько человек, остальных отчисляли. Они просили остаться, это были личные человеческие трагедии, но их выгоняли», - написал Сладков в своем telegram-канале.

По словам военкора, в России необходимо реформировать военное образование.

В марте 2022 года в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище состоялся 13-й выпуск батальона прапорщиков. Дипломы о среднем профессиональном образовании получили более 60 военнослужащих (читать подробнее).

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