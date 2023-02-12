Администрация Рязани прокомментировала обрушение дома на проезде Грибоедова

При обрушении части дома №16 на проезде Грибоедова в Рязани никто не пострадал. Фото: Сергей Черныгов в группе vk.com/rznnews62

В результате обрушения части дома №16 на проезде Грибоедова в Рязани никто не пострадал. Об этом заявила пресс-служба администрации Рязани, комментируя инцидент.

«Аварийно-спасательная служба работает на месте. Пострадавших нет», - сообщил представитель мэрии.

Чиновники напомнили, что ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям на основе оценки экспертной организации признала дальнейшее проживание в доме небезопасным. Опасную зону решено было огородить. Мероприятия проводились после частичных разрушений, произошедших неделей ранее.

«Администрация города взаимодействовала с жителями по вопросу переселения, включая гостиницу маневренного фонда, центры соцобслуживания», - добавили в пресс-службе.

Как сообщили в ГУ МЧС по Рязанской области, силы ведомства вечером 12 февраля не привлекались, так как нет угрозы чьей-либо жизни.