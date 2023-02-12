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НовостиПроисшествия12 февраля 2023 17:24

На проезде Грибоедова в Рязани обрушилась часть дома №16

Здание разваливается на глазах. Неделей ранее его признали небезопасным для проживания
Источник:kp.ru
На проезде Грибоедова в Рязани обрушилась часть жилого дома №16. Фото: vk.com/rznnews62 (Сергей Черныгов и Ирина Красовская)

На проезде Грибоедова в Рязани обрушилась часть жилого дома №16. Фото: vk.com/rznnews62 (Сергей Черныгов и Ирина Красовская)

12 февраля на проезде Грибоедова в Рязани обрушилась часть дома №16. В группе «Новости Рязани ВКонтакте» появились фотографии с места происшествия. На них видно, что буквально рассыпался один из углов здания.

«Вовремя переселили людей из дома на проезде Грибоедова», - прокомментировал свой снимок автор.

Неделей ранее, 5 февраля, произошло частичное обрушение того же дома. Сообщалось, что «вывалилась несущая стена» и по стенам пошла огромная трещина. В итоге комиссия по ЧС администрации Рязани заключила, что дальнейшее проживание в доме небезопасно. Две семьи переехали в гостиницу маневренного фонда, другие уехали к родственникам.

О пострадавших в результате ЧП 12 февраля информации пока не поступало.