В Рязанской области большегрузам запретят проезд по мосту через Проню. Фото: ryazpressa.ru

Большегрузам весом более 10 тонн запретят проезд по мосту через Проню в Рязанской области. Это сооружение расположено на трассе Рязань-Пронск-Скопин в рабочем поселке Пронск.

Как сообщает издательство «Пресса», водителям большегрузов придется пользоваться объездными путями с середины февраля. По мосту, который ремонтируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», организовали односторонний проезд — светофор горит зеленым по пять минут в каждую сторону.

«Для водителей большегрузов на трассе уже выставлили предупреждающие и запрещающие знаки, навигатор предлагает им объездные пути через Ряжск и Михайлов», - утверждает мастер строительного объекта Владимир Дунаев.

По словам главы администрации Пронска Виктора Радько, ремонт моста давно назрел:

«Проект предполагает небольшое расширение проезжей части и двухсторонние тротуары для пешеходов», - рассказал Радько.