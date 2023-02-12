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НовостиПроисшествия12 февраля 2023 9:44

Рецидивист из рязанской глубинки совершил убийство и вывез тело в поле

Пьяный конфликт произошел в октябре 2022 года в Пронском районе
Источник:kp.ru
Тело душегуб погрузил в машину и вывез в поле возле села Гремяки. Фото: ryazan.sledcom.ru

Тело душегуб погрузил в машину и вывез в поле возле села Гремяки. Фото: ryazan.sledcom.ru

Неоднократно судимый житель Пронского района совершил убийство и вывез тело в поле. О передаче уголовного дела в суд сообщила пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

Перед судом предстанет мужчина 1969 года рождения. По версии следствия, 21 октября 2022 года в селе Тырново он во время пьяного конфликта несколько раз ударил оппонента обухом топора по голове. Затем последовали несколько ударов ножом в шею.

Тело душегуб погрузил в машину и вывез в поле возле села Гремяки. Вскоре подозреваемого задержали по горячим следам.