Мещерские водители ездили на тонированных машинах без страховок. И вот что из этого получилось

Сотрудник Госавтоинспекции выявляет в Клепиковском районе очередное нарушение правил тонировки.

В пятницу, 10 февраля, сотрудники отдельного батальона ДПС УГИБДД по Рязанской области провели рейдовые мероприятия в Клепиковском районе. Выявлено 57 нарушений правил дорожного движения.

В том числе был пойман один водитель, управлявший машиной в состоянии опьянения. Зафиксировано 30 (!) случаев нарушения тонировки автомобилей. Запротоколировано 12 фактов управления незастрахованными автомобилями и 12 фактов управления транспортными средствами без требуемых документов.

Также попались по одному водителю нарушавшему, правила перевозки детей и использования ремня безопасности.