Специалисты РМПТС завершили аварийно-восстановительные работы на улице Грибоедова в Рязани

Работы на месте прорыва шли безостановочно.

Утром в субботу, 11 февраля, пресс-служба администрации Рязани сообщила, что специалисты МУП «РМПТС» завершили аварийно-восстановительные работы на магистральной трубе на улице Грибоедова. Тепло и горячая вода вернулись в квартиры горожан.

Напомним, что авария на теплосети произошла 10 февраля. Без тепла и горячей воды остались дома по следующим адресам:

- ул. Грибоедова д. с 11/8 по 50А;

ул. Свободы, с д. 11 по 29;

ул. Фурманова, с д. 2/4 по 58;

ул. Затинная, д. 64, д.72/76;

проезд Речников, д. 5/9;

ул. Рыбацкая, с д. 2 по 13;

проезд Щедрина, с д. 3 по 15б;

ул. Скоморошинская, с д. 1 по 19;

ул. Подгорная, с д. 21 по 39;

площадь 26 Бакинских комиссаров, с д. 2/12 по 7;

ул. Вознесенская, с д. 10 по 22; ул. Лесопарковая, с д. 44 по 46.

Также были отключены детский сад №8 и школа №8.