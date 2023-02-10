Два этажа фабрики «Рязаньвест» продают за 128 млн рублей

Одно из производственных помещений фабрики «Рязаньвест». Фото: Авито.
В центре Рязани начали распродавать обувную фабрику «Рязаньвест», расположенную на улице Соборной. Соответствующее объявление разместили на портале Avito.
В настоящее время на продажу выставили производственные помещения на третьем и четвертом этажах, общей площадью – 6173,4 кв. метров.
К помещениям прилагаются собственная котельная, два грузовых лифта, охрана, электроэнергия и другое. Стоимость - 128 млн рублей.
Старейшую обувную фабрику «Рязаньвест» желает обанкротить налоговая служба. По мнению фискалов, фабрика накопила долгов по обязательным платежам на сумму более 18,5 млн рублей (читать подробнее).
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