Из пяти рязанских маршруток у одной нашли нарушения после проверок

В Рязани прошел мониторинг работы общественного транспорта.

10 февраля в Рязани проверили, как работает городской пассажирский транспорт. Об этом рассказала пресс-служба горадминистрации.

Проверки проводили сотрудники управления транспорта совместно с инспекторами Восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора. Мониторинг прошел на остановках Семчино, Недостоево и Княжье Поле.

Проверяли наличие электронных информационных табло, речевых информаторов, дублирующих данных об остановках для инвалидов, сведений о договоре обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров. Дополнительно проверили соответствие транспортных средств характеристикам, которые предусмотрены картой маршрута регулярных перевозок.

Из маршрутов 30М3, 58М2, 75М5, 90М2, 46М2 нарушения обнаружили на маршруте 30М3.

Рейды продолжатся.