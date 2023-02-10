Экс-сотрудник рязанской колонии за взятку разрешил заключенному покидать учреждение

Бывшего сотрудника рязанской колонии поймали на взятке. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Бывший сотрудник исправительного учреждения обвиняется во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской 10 февраля.

По информации следствия, в прошлом году сотрудник ФКУ ИЦ-1 УФСИН России по Рязанской области получил взятку в виде элементов акустической системы, которая стоила 20 тысяч рублей. Взамен экс-сотрудник разрешил осужденному покидать исправительное учреждение, когда тот дежурил, без оформления соответствующих документов.

Преступления выявил отдел собственной безопасности регионального УФСИН РФ.

Так, против двоих возбудили уголовные дела. В отношении бывшего работника - по части третьей статьи 290 (получение взятки), в отношении осужденного - по части третьей статьи 291 УК РФ (дача взятки).

На данный момент по делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.