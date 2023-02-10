В рязанской ИК №2 строгого режима обвенчался один из заключенных

Церемония венчания прошла согласно всем православным канонам.

В рязанской исправительной колонии строгого режима №2 провели церемонию венчания согласно всем православным канонам.

- Супруги чаще расходятся после осуждения одного из них, поэтому церемонии венчания на территории исправительных учреждений большая редкость - сказал заместитель председателя епархиального отдела по связям с УФСИН протоиерей Георгий Марков.

За последние пять лет это всего лишь третий случай совершения таинства венчания в учреждениях УФСИН России по Рязанской области.

В храме «Покрова Пресвятой Богородицы», расположенном на территории колонии, осужденный и его супруга обвенчались спустя 13 лет брака. Их союз прошел испытание временем и претерпел даже уголовное наказание, которое предстоит еще отбывать осужденному более полугода. Приговоренный отбывает срок по статье 318 УК РФ - применение насилия в отношении представителя власти.

Венчание прошло в торжественной обстановке согласно всем христианским традициям. Предварительно священник провел с супругами беседу о цели брака и смысле самого церковного обычая, после чего они исповедались и причастились.

- Такие обращения осужденных всегда рассматриваются положительно, поскольку это тоже путь к исправлению, а еще - это возможность для укрепления семьи и самого человека – поясняет Николай Кутаков, помощник начальника УФСИН России по Рязанской области по организации работы с верующими.