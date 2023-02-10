Рязанская область передала тома книги «Солдаты Победы» в музей на Поклонной горе

Фото: Елена ГУЛИНА.

9 февраля делегация Рязанской области передала тома книги «Солдаты Победы 1941-1945 гг.» в Музей Победы на Поклонной горе.

В церемонии приняли участие министр по делам территорий и информационной политике Рязанской области Жанна Фомина, ответственный секретарь редакционной коллегии по изданию книги «Солдаты Победы. 1941-1945 гг.» Евгений Баранцев, председатель областной организации ветеранов (пенсионеров) войны Николай Войтков, а также представители муниципальных образований региона, чьи герои-фронтовики представлены в книгах.

Библиотеку Музея Победы пополнил 10 том в двух книгах (Скопин и Скопинский район), 11 том (Сасово и Сасовский район), а также 12 том (Пителинский, Пронский, Путятинский районы). Интересно, что передача 12 тома состоялась даже раньше официальной презентации книги в Рязанской области. Последняя намечена на 21 февраля.

Работа по увековечиванию памяти фронтовиков-победителей в Рязанской области продолжается. Рабочая группа в настоящее время уже приступила к написанию 13 тома – Шацкий район.