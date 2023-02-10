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НовостиОбщество10 февраля 2023 13:20

Мэрия через арбитраж требует вернуть прежний облик зданию в центре Рязани

Иск подан к ООО «Парижские тайны» и двум индивидуальным предпринимателям
Источник:kp.ru
Администрация Рязани через арбитраж требует вернуть прежний облик зданию на Первомайском проспекте.

Администрация Рязани через арбитраж требует вернуть прежний облик зданию на Первомайском проспекте.

Администрация Рязани через арбитражный суд требует привести дом 35 на Первомайском проспекте «в надлежащее состояние». Речь идет о самовольной переделке части фасада владельцами помещения, где располагаются салон-магазин Monkeys и салон красоты «Парижские тайны».

В частности, истец требует восстановить прежний цвет — согласно паспорту цветового решения.

Иск подан к ООО «Парижские тайны» и двум индивидуальным предпринимателям - Ольге Боровых и Галине Борисенко. Следующее заседание состоится 28 февраля.