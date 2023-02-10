В рязанском «Глобусе» 10 февраля заработал постамат МФЦ для выдачи документов

В Рязани заработал постамат от МФЦ. Фото: Юлия Швакова.

В пятницу, 10 февраля, в рязанском гипермаркете «Глобус» заработал постамат для выдачи жителям готовых документов от МФЦ. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова.

Швакова утверждает, что новшество довольно простое в использовании. Рязанцам теперь будут предлагать на выбор, как получить документы - обычным способом или же через постамат. В случае готовности документов, заявитель получает СМС-уведомление, после чего сможет забрать их в ячейке постамата.

Круглосуточный гипермаркет «Глобус» открыт все дни, и воспользоваться постаматом можно в любое время.