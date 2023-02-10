Рязанским студентам создадут места в московском Государственном университете управления.

В Государственном университете управления в Москве со следующего учебного года могут создать целевые места для рязанских студентов. Определенные договоренности в этом вопросе достигли вице-губернатор Артем Бранов и ректор университета Владимир Строев.

«Рассчитываю, что вскоре воплотим их в жизнь, чтобы ребята из нашего региона, получив качественное образование, возвращались на предприятия, в экономику Рязанской области», - отметил Бранов.

По словам чиновника, в университете готовят высококвалифицированных управленцев для различных отраслей экономики.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!