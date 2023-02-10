Из-за перекрытия движения на Грибоедова автобусы и троллейбусы будут ходить по другой схеме.

В связи с ремонтом магистрального трубопровода по улице Грибоедова 10 февраля временно закроют движение транспорта. Из-за этого троллейбусы, автобусы и маршрутки будут ходить по измененной схеме. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Изменения в маршрутах троллейбусов:

- троллейбусы №№ 3 и 10 от остановки «Библиотека имени Горького» следуют по улицам Ленина, Есенина, и далее по своим маршрутам. При движении в обратном направлении от остановки «Мясокомбинат» – по улицам Есенина и Ленина.

Изменения в маршрутах автобусов:

- автобус №23 от остановки «Библиотека имени Горького» следует по улицам Ленина и Есенина, далее по своему маршруту. При движении от гипермаркета «Глобус» до остановки «Мясокомбинат» следует по своему маршруту, а потом по улицам Есенина и Ленина.

Изменения в маршрутках:

- маршрутки №№ 65, 66, 99 при движении из Дашково-Песочни следуют до остановки «Улица Грибоедова» по своим маршрутам, далее по улицам Либкнехта, Затинной и Свободы. При движении из центра города от остановки «РГУ» по улицам Свободы, Затинной, Либкнехта, Грибоедова, далее по своим маршрутам.

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