На улице Грибоедова в Рязани 10 февраля закрыли движение транспорта. Фото: администрация Рязани.

10 февраля на улице Грибоедова в Рязани закрыли движение транспорта, сообщает пресс-служба городской администрации. Причиной вынужденной меры послужила очередная коммунальная авария.

Речь идет о повреждении магистрального трубопровода на улице Грибоедова, из-за которого без отопления и горячей воды остались десятки домов на 15 улицах города, а также детский сад и школа (читать подробнее).

Аварию планируют ликвидировать до 20:00.

В связи с закрытием движения транспорта, автобусы, троллейбусы и маршрутки будут ходить по измененной схеме (читать подробнее).

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