На 87 адресах в Рязани прошли рейды по выявлению несанкционированной торговли

В Рязани прошли рейды по нелегальной торговле. Фото: администрация Рязани.

В Рязани с января 2023 года проходят рейды по несанкционированной торговле. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации 10 февраля.

Рабочая группа, в состав которой вошли депутаты Рязгордумы, сотрудники городской администрации, а также работники муниципальных учреждений и федеральных структур, осуществила три выезда. Проверено 87 адресов.

В ходе мероприятий составлено 29 протоколов об административных правонарушениях. Кроме того, вручены предписания о демонтаже самовольно установленных нестационарных торговых объектов - у нелегальных торговых точек изъяли орудия и предметы торговли.