На новую школу в Касимове на 960 мест выделили почти 1,5 млрд рублей

Проект школы в Касимове стоил 5 млн рублей и разрабатывался на основе другого проекта, уже реализованного в Белгороде. Фото: school15bel.gosuslugi.ru

Касимову выделили почти 1,5 млрд рублей на строительство школы в 2023-2024 годах. Учебное заведение будет рассчитано на 960 мест. Протокол комиссии по распределению субсидий от 8 февраля опубликовал минстрой Рязанской области.

В 2023 году планируется потратить 550,1 млн рублей, в том числе 378,5 млн из федерального бюджета, а в 2024 года — 934,9 млн рублей, в том числе 592,2 млн из федеральной казны.

Исходя из информации на сайте госзакупок, проект стоил 5 млн рублей и разрабатывался ООО «Институт развития транспортных систем» (Рязань) на основе другого проекта, уже реализованного в Белгороде.

Как сообщалось ранее, школа будет четырехэтажной площадью почти 18 тыс. кв.м. Заказчик требовал предусмотреть на территории баскетбольную, волейбольную площадки, футбольное поле, площадку с уличными тренажерами, турниками и брусьями, детские игровые комплексы, полосу препятствий, беговую дорожку.