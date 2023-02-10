На 21% увеличилось количество жертв на дорогах Рязанской области в ДТП

На 21% увеличилось количество жертв на дорогах Рязанской области.
В Рязанской области на 21% увеличилось количество погибших в ДТП. Такую цифру привели на внеочередном заседание комиссии при правительстве по обеспечению безопасности дорожного движения. Больше половины погибших - это жертвы аварий на федеральных автодорогах.
- Необходимо разработать конкретные дополнительные меры, которые помогут улучшить ситуацию, совместно с «Поволжуправтодором» и всеми ответственными ведомствами, - распорядился губернатор Павел Малков.
В качестве одной из мер уменьшения количеств ДТП Малков попросил уделить внимание системе фотовидеофиксации, которая «должна работать не на сбор денег по зафиксированным штрафам, а на снижение аварийности на проблемных участках автодорог».
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