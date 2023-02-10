Рязанцы создадут арт-объекты из остатков косметики

В Рязани могут появиться арт-объекты из остатков косметики. Фото: Мария ЛЕНЦ

Рязанские активисты предложили рязанцам создать арт-объекты из остатков ненужной косметики. Предложение появилось в паблике «Раздельный сбор 62».

Акция пройдет в субботу, 11 февраля, с 10:00 до 12:00. Собираются у входа в ЦПКиО на улице Братиславской.

С собой нужно захватить б/у косметику, которая больше не нужна. В ней обязательно должны быть невысохшие остатки. В перечень входят: пудра, помады, блески для губ, лаки для ногтей, тональные крема, тени, кисточки, тушь, карандаши для глаз и губ, лаки для волос, наклейки на ногти.

Уточняется, что пустые тюбики приносить не нужно, так как задача сбора косметики - не для переработки.