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НовостиПолитика10 февраля 2023 6:59

Минздрав не подтвердил возможную отставку главврача БСМП в Рязани

В отношении Виктора Филимонов не принималось управленческих решений
Источник:kp.ru
Главный врач БСМП Виктор Филимонов. Фото: vk.com/bsmpryazan

Главный врач БСМП Виктор Филимонов. Фото: vk.com/bsmpryazan

Региональное министерство здравоохранения не подтвердило информацию о возможной отставке главного врача Больницы скорой медицинской помощи в Рязани Виктора Филимонова. По данным исполнительного органа, никаких управленческих решений в отношении него не принималось.

О том, что Филимонов в ближайшее время может покинуть пост, сообщал неофициальный источник. В качестве причины называлась «слабая организация работы» медучреждения по ряду направлений, в том числе по использованию современного оборудования. Также акцент делался на усилившейся критике БСМП в соцсетях и СМИ.