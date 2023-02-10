УМВД сообщило о переезде отдела по вопросам миграции в Рязани

Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Октябрьскому району Рязани переезжает. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

С 13 февраля отдел по вопросам миграции ОМВД России по Октябрьскому району Рязани будет располагаться по новому адресу. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области. Уже с понедельника обслуживать заявителей будут по новому адресу: Рязань, улица Большая, дом №104 корпус 2.

В этот же день, 13 февраля, начнется инспекторская проверка в ОМВД России по Железнодорожному району Рязани. Там же будет располагаться временная приемная (читать подробнее).

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