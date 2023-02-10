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НовостиПроисшествия10 февраля 2023 6:42

В Рязанской области «Паутина» помогла поймать 8 нарушителей ПДД

Один из пойманных - водитель, которого лишили «прав»
Источник:kp.ru
8 февраля сотрудники ГИБДД задержали восемь рязанских водителей, используя систему «Паутина». Фото: УМВД России по Рязанской области.

8 февраля сотрудники ГИБДД задержали восемь рязанских водителей, используя систему «Паутина». Фото: УМВД России по Рязанской области.

8 февраля сотрудники ГИБДД задержали восемь рязанских водителей, используя систему «Паутина». Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области 9 февраля.

Еще среду, 8 февраля, прошли рейды ГИБДД для выявления нарушений правил дорожного движения с использованием системы «Паутина».

Выявили семь фактов управления на незарегистрированных в установленном порядке автомобилях, и один факт управления машиной водителем, которого лишили водительских прав.

Напомним, СПО «Паутина» повышает эффективность работы Госавтоинспекции. Она не упускает ни одно транспортное средство, которое проезжает через участки улично-дорожной сети, где установлены автоматизированные комплексы фиксации административных правонарушений.