В Рязанской области «Паутина» помогла поймать 8 нарушителей ПДД

8 февраля сотрудники ГИБДД задержали восемь рязанских водителей, используя систему «Паутина». Фото: УМВД России по Рязанской области.

8 февраля сотрудники ГИБДД задержали восемь рязанских водителей, используя систему «Паутина». Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области 9 февраля.

Еще среду, 8 февраля, прошли рейды ГИБДД для выявления нарушений правил дорожного движения с использованием системы «Паутина».

Выявили семь фактов управления на незарегистрированных в установленном порядке автомобилях, и один факт управления машиной водителем, которого лишили водительских прав.

Напомним, СПО «Паутина» повышает эффективность работы Госавтоинспекции. Она не упускает ни одно транспортное средство, которое проезжает через участки улично-дорожной сети, где установлены автоматизированные комплексы фиксации административных правонарушений.