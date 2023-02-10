Нарушения на семи мусорных площадках Рязани выявила Госжилинспекция. Фото: gji.ryazangov.ru/

Госжилинспекция выявила нарушения на семи контейнерных площадках в Рязани. Об этом ведомство сообщило на официальном сайте 9 февраля, когда и прошла проверка.

В списке нарушений: поврежденные ограждения и скопление на мусорках отходов, не относящихся к твердым коммунальным — строительных и растительных.

ГЖИ обозначила следующие адреса:

- ул. Грибоедова, д. 42;

- ул. Есенина, д.2А;

- ул. Кальная, д.25;

- ул. Кальная, д.18 к.1;

- ул. Касимовское шоссе, д.67 к.3;

- ул. Лермонтова, д.20;

- ул. Новая, д.68 /22.

Три площадки из перечисленных обязано содержать ООО «ЖЭУ-21». Также ГЖИ выдала предостережения ООО «УК Центр», ООО УО «Горожанин», ООО УК «Квадр — М», ООО «УК Городок-Сервис».