Полиция проверит работу отдела по Железнодорожному району Рязани

Полиция объявила о проверке отдела по Железнодорожному району города Рязани. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 13 по 22 февраля в ОМВД России по Железнодорожному району Рязани пройдет инспекторская проверка, сообщает региональное УМВД.

Во время инспекции в здании по улице Строителей, 6 (Железнодорожный ОМВД) будет работать временная приемная УМВД России по Рязанской области.

«По интересующим вопросам граждане также могут обращаться посредством подачи письменных обращений через официальный сайт рязанского УМВД», - говорится в сообщении.

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