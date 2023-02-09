В конкурсе на должность гендиректора рязанского Фонда капремонта осталось два кандидата

В конкурентах у Виталия Дубровина только нынешний подчиненный.

Министерство ТЭК и ЖКХ подвело итоги I этапа конкурса на должность генерального директора Фонда капремонта Рязанской области. Комиссия рассматривала документы, представленные претендентами.

В итоге оказалось, что один из претендентов, Роман Наумов, не соответствует предъявляемым требованиям. Если быть конкретнее, в протоколе говорится о несоответствии подпункту «д» пункта 8 Порядка назначения на конкурсной основе руководителя регионального оператора. Что интересно, в этом документе на сайте ФКР у пункта 8 нет подпункта «д».

У нынешнего и.о. руководителя Виталия Дубровина и его подчиненного, директора по организации проведения капитального ремонта Дмитрия Анастасьина, проблем с документами не обнаружилось. На II этапе конкурса комиссия должна оценить их профессиональный уровень на основании тестирования и оценить предложения по организации работы ФКР.