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НовостиОбщество9 февраля 2023 11:22

10 февраля в Рязанской области ожидается сильный ветер и до -6 градусов

Давление в регионе будет заметно выше нормы
Источник:kp.ru
Рязанцев ждет снег и высокое атмосферное давление 10 февраля.

Рязанцев ждет снег и высокое атмосферное давление 10 февраля.

Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

ГУ МЧС России по Рязанской области поделилось с жителями региона, какая погода будет в пятницу, 10 февраля. Прогноз опубликован на сайте ведомства.

В регионе будет облачно, но с прояснениями. Местами выпадет небольшой снег. На рязанских дорогах вновь гололедица. Ветер прогнозируют сильный, юго-западный, скорость которого составит 6-11 м/с, днем порывы ветра могут достичь от 12-17 метров в секунду.

В ночное время столбики термометра покажут отметки -8 ...-3 градусов Цельсия. Днем ожидается от -6 до -1 градуса.

Как сообщает центр погоды «Фобос», давление будет заметно повышенным.