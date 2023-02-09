В Спасском районе сгорели две бани в селах Выползово и Красильниково

Две бани сгорели в Спасском районе за два дня. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В среду, 8 февраля, в Рязанской области сгорела баня. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

Сообщение о возгорании поступило в 16:57. Горела баня в селе Красильниково. Локализировали пожар в 17:30, ликвидировали - в 21:00. В тушении огня были задействованы шесть человек и три единицы техники.

В результате происшествия никто не пострадал.

Второй пожар произошел в том же районе в начале недели, 6 февраля. Сообщили о нем около 11:22. И снова речь идет о бане, но уже в селе Выползово.

Огонь ликвидировали в 13:15. В тушении участвовали четыре человека личного состава и две пожарные машины.

Пострадавшие отсутствуют.