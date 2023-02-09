Для рязанцев создали «горячую линию» по борьбе с гололедом

В Рязани заработала горячая линия по борьбе с гололедом. Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

В Рязани появилась организация, которая собирает жалобы на некачественную борьбу с гололедом в Касимове и Рязани.

В случае, если управляющая компания реагирует медленно или возникла проблема с обратной связью, жители Рязани и Касимова теперь смогут пожаловаться на состояние дворов или обратиться с заявками на обработку участков от гололеда на придомовой территории, позвонив с 8:00 до 17:00 на отдельный номер «горячей линии» +7 (920) 637-77-09. Кроме того, заявку можно отправить в Telegram или WhatsApp, а также на специально созданную страницу организации в соцсети «ВКонтакте».

Отдельно созданная механизированная группа обещает оперативно прийти на помощь нашим дворникам.