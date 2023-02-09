В Рязанской области ГИБДД ловит нарушителей среди водителей пассажирских автобусов

В Рязанской области ГИБДД проводит рейды.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
9 февраля в Рязанской области проходят рейды по перевозке пассажиров автобусами. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
Сотрудники Госавтоинспекции для устранения причин и условий, которые способствуют совершению дорожно-транспортных происшествий, а также для выявления и пресечения правонарушений в сфере осуществления перевозок пассажиров.
Автоинспекторы обратились к рязанским водителям общественного транспорта с просьбой не садиться за руль в уставшем или болезненном состоянии, строго следить за техническим состоянием своего транспортного средства и проводить своевременное техобслуживание и ремонт.