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НовостиОбщество9 февраля 2023 9:56

В Рязанской области ГИБДД ловит нарушителей среди водителей пассажирских автобусов

В регионе 9 февраля пройдут рейды по перевозке пассажиров автобусами
Источник:kp.ru
В Рязанской области ГИБДД проводит рейды.

В Рязанской области ГИБДД проводит рейды.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

9 февраля в Рязанской области проходят рейды по перевозке пассажиров автобусами. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Сотрудники Госавтоинспекции для устранения причин и условий, которые способствуют совершению дорожно-транспортных происшествий, а также для выявления и пресечения правонарушений в сфере осуществления перевозок пассажиров.

Автоинспекторы обратились к рязанским водителям общественного транспорта с просьбой не садиться за руль в уставшем или болезненном состоянии, строго следить за техническим состоянием своего транспортного средства и проводить своевременное техобслуживание и ремонт.