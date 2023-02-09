Министр Пшенников сообщил о начале реконструкции госпиталя для ветеранов в Солотче. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Под Рязанью начали реконструировать и капитально ремонтировать второе терапевтическое отделение госпиталя для ветеранов. О первом этапе работ в солотчинском медучреждении рассказал министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников.

По словам чиновника, в настоящее время в госпитале лечатся более двух тысяч человек, но после завершения ремонта поправить здоровье смогут еще больше пациентов, но уже в комфортных, современных условиях.

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