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НовостиОбщество9 февраля 2023 7:48

Покупательская активность в Рязанской области значительно снизилась

За минувший год оборот розничной торговли сократился. Еще отчетливее это проявилось в декабре 2022-го
Источник:kp.ru
За 2022 год в Рязанской области купили товаров на 275 млрд рублей.

За 2022 год в Рязанской области купили товаров на 275 млрд рублей.

Оборот розничной торговли за 2022 год в Рязанской области составил почти 275 млрд рублей. Исходя из расчетов Рязаньстата, по сравнению с 2021-м покупательская активность снизилась на 3,6%.

В методических рекомендациях сказано, что под оборотом розничной торговли подразумевается выручка от продажи товаров населению для личного потребления или использования в домашнем хозяйстве.

Кстати, в декабре 2022-го рязанцы и гости региона накупили товаров на 26 млрд рублей. А сопоставимых ценах, если верить Рязаньстату, это на 7,4% меньше, чем в последний месяц 2021-го.

Параллельно приводится статистика по обороту общественного питания. Он, напротив, за год вырос на 5% и составил 11,6 млрд рублей. Сюда входит выручка от продажи собственной кулинарной продукции и покупных товаров без кулинарной обработки.