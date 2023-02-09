Личность рязанца, «пристававшего» к школьницам у гимназии №5, установлена

Полиция установила личность рязанца «пристававшего» к школьницам у гимназии №5. Но информация не подтвердилась. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудники полиции оперативно отреагировали на сообщения о подозрительном мужчине, который якобы пристает к школьницам у гимназии №5. Его личность установили и разыскали.

Выяснилось, что каких-либо противоправных действий он не совершал, а информация о «приставании к школьницам» не нашла подтверждения.

Родитель одного из учеников днем ранее поделился своими подозрениями в социальных сетях, указав, что написал вместе с другими родителями заявление в полицию на мужчину, который якобы предлагал подвезти школьниц (читать подробнее).

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