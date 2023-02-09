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НовостиПроисшествия9 февраля 2023 6:51

Бедный Йорик! Пес провалился в подвал «заброшки», и на помощь ему пришел спасательный отряд

Рязанские волонтеры выручили овчарку, провалившуюся в подвал заброшенного дома
Источник:kp.ru
Взяв с собой снаряжение, добровольцы смогли вызволить Йорика из ловушки.

Взяв с собой снаряжение, добровольцы смогли вызволить Йорика из ловушки.

Вечером 7 февраля рязанские волонтеры спасли пса, провалившегося в подвал заброшенного дома. На выручку немецкой овчарке по кличке Йорик пришел спасательный отряд РязГМУ «Salus».

«Собрав все необходимое снаряжение в штабе, выехали на место происшествия, где обнаружили замерзшую собаку и испуганных хозяев, пытающихся помочь своему любимцу», - рассказывают члены отряда.

С помощью лестницы, канатов и прочих приспособлений добровольцы смогли спуститься в подвал и поднять Йорика. Теперь пес отдыхает и восстанавливается, а ее хозяева с благодарностью шлют спасителям фотографии питомца.