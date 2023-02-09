В Пронском районе неизвестные, представившись инспекторами, избили рязанского охотника

В Рязанской области егерь избил охотника. Фото: группа «Клуб охотников Рязани» в ВК.

В Пронском районе Рязанской области егерь избил охотника. Об этом рассказали в сообществе «Клуб охотников Рязани» в социальной сети «ВКонтакте».

Конфликт произошел 2 февраля: рязанский охотник Николай отправился на охоту с разрешением на добычу кабана. Сообщается, что все действия были согласованы с местным председателем Общества охотников и рыболовов и инспектором, и вечером отправился на засидку с отцом и другом. Уточняется, что остальные мужчины ждали возле автомобиля, пока Николай на охоте.

По словам охотника, к мужчинам подъехала машина, из нее вышли неизвестные и, представившись инспекторами, потребовали документы и автомобиль для осмотра. Свои документы «инспекторы» представлять отказывались.

Затем они, применив физическую силу, отняли у Николая оружие. В ходе словесной перепалки двое повалили потерпевшего на землю и избили его.

Позднее на месте оказался инспектор охотничьего надзора министерства природы Ястребов, который проверил документы, наличие разрешения на добычу кабана и вернул охотнику оружие и документы.

Автор поста заявил, что неизвестными оказались егерь Кораблинского охотхозяйства Ларин и его приятели.

«Заявление в полицию поданы, побои сняты», - говорится в посте.

Как утверждает Николай, тот же егерь со своими знакомыми избили другого охотника, однако следствием не была доказана вина Ларина.